Мадридский «Реал» намерен подписать контракт с нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе на правах свободного агента, сообщает телеканал El Chiringuito. Год назад швейцарская аналитическая компания CIES Football Observatory оценивала спортсмена в четверть миллиарда евро.

По информации источника, форвард намерен перейти в «Реал» летом 2022 года, когда его контракт с французским «Пари Сен-Жермен» истечет. При этом клуб из Мадрида выплатит Мбаппе подписной бонус в размере 100 млн евро.

Последний чемпионат Франции был досрочно завершен в конце апреля. Победителем объявили столичный клуб. Мбаппе забил 18 мячей в 20 матчах и стал лучшим бомбардиром турнира, в прошлом сезоне в его активе было 33 гола.

Мбаппе 21 год, он выступает за «Пари Сен-Жермен» с 2017 года, до этого форвард защищал цвета в «Монако». Он является четырехкратным чемпионом Франции, по разу завоевал Кубок, Суперкубок страны и Кубок лиги.

В 2017 году нападающий был удостоен награды лучшему молодому игроку в Европе — Golden Boy, а через год в составе сборной Франции Мбаппе стал победителем чемпионата мира в России.