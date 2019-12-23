Есть ряд болезней и состояний, при которых медицинская реабилитация так же важна и необходима, как и основное лечение. Травмы опорно-двигательного аппарата, головного и спинного мозга, параличи и парезы различного генеза, включая детский церебральный паралич, сколиоз и межпозвоночные грыжи, состояния после инсульта и острых кардиологических заболеваний, рассеянный склероз, речевые и глотательные расстройства у взрослых и детей – вот далеко не полный перечень показаний к медицинской реабилитации. В зависимости от вида и тяжести заболевания, она может либо полностью восстановить поврежденные функции организма, либо существенно улучшить самочувствие и качество жизни пациента. Конечно, при условии, что реабилитацию осуществляют квалифицированные специалисты-реабилитологи на базе специально оборудованных клиник.

Возможно, это прозвучит неожиданно, но одним из мировых центров физиотерапевтической и аппаратной реабилитации сегодня является Турция.

За последние десятилетия в стране, при поддержке правительства и частных инвесторов, была создана инновационная, высокотехнологичная медицинская индустрия, использующая лучшие достижения и опыт западной медицины, но при этом значительно более доступная финансово.

“Турция сегодня представляет отличные возможности в области медицинского обслуживания. Мы ежедневно получаем запросы на лечение и реабилитацию из 165 стран. В 2018 году турецкие клиники приняли более 890 тысяч зарубежных пациентов, в 2019 ожидаем уже около 1 млн человек”, – сообщил Эмин Чакмак, председатель Турецкой ассоциации медицинского туризма.

Бесспорным преимуществом турецкой восстановительной медицины является роботизированная реабилитация. В стране действует целый ряд клиник, где наряду с традиционными реабилитационными методами – физио- и гидротерапией, массажем, ЛФК и т. д. – используются роботизированные системы, позволяющие эффективно разрабатывать опорно-двигательный аппарат даже у пациентов с параличом или в состоянии комы.

Примером успешного использования роботов в медицинской реабилитации может служить LOKOMAT – роботизированная система имитации движений ног при ходьбе у пациентов, потерявших способность ходить в результате паралича, травмы головного или спинного мозга, ортопедических или неврологических заболеваний. Этот метод позволяет «напомнить» головному и спинному мозгу, как делать шаги. Нервные импульсы при ходьбе стимулируют зоны мозга, отвечающие за движение, и способствуют восстановлению функций. Возможность пациентов видеть себя в зеркале во время ходьбы позволяет сохранять это ощущение в визуальной памяти и положительно влияет на мотивацию, что немаловажно, учитывая, что реабилитационный период при тяжелых состояниях организма может длиться месяцы и даже годы.

Благодаря роботу-тренажеру, человек, который долгое время был прикован к постели, может ощутить вкус ходьбы. И даже почувствовать спортивный азарт с помощью компьютерной игры-симуляции, где ему нужно преодолевать препятствия, балансируя своим телом. Есть тренажеры даже для полностью обездвиженных людей – так называемые вертикализаторы, позволяющие зафиксировать лежачего больного в вертикальном положении в сочетании с массажем стоп. Процедура способствует нормализации кровообращения и уменьшает застойные явления в организме.

Роботы также успешно используются для восстановления функций верхних конечностей и кистей рук после травм или инсульта и для неоперативного лечения межпозвоночных грыж.

По данным Турецкой ассоциации медицинского туризма, у 74% пациентов с грыжами поясничного и шейного отдела позвоночника, которым на родине было рекомендовано пройти операцию, наблюдался стойкий терапевтический эффект после лечения в реабилитационных центрах Турции с применением аппаратов спинальной декомпрессии.

В зависимости от вида и тяжести заболевания пациенты могут проходить реабилитацию стационарно или амбулаторно. В их распоряжении – современные комфортабельные палаты и отели при клиниках. Во время всех реабилитационных процедур с каждым пациентом работает персональный специалист-реабилитолог.

Особое внимание в турецких реабилитационных центрах уделяется бытовой и социальной адаптации пациентов. Параллельно с разработкой конечностей пациентов учат, как использовать восстановленные навыки движений в быту. Например, показывают, как открыть дверцу холодильника, взять нужный предмет и так далее.

Правительство Турции беспокоится о том, чтобы зарубежным пациентам было максимально легко и комфортно проходить лечение в турецких клиниках.

С этой целью в 2005 году была создана Турецкая ассоциация медицинского туризма(THTC), которая оказывает широкую поддержку зарубежным пациентам. Помимо помощи в выборе клиники ТНТС гарантирует дополнительные преимущества, включая бесплатный трансфер из аэропорта, скидку на проживание в отеле в Турции, предоставление бесплатного переводчика и многое другое.

Узнайте больше о лечении и реабилитации в Турции у представителей Турецкой ассоциации медицинского туризма в России:

Санкт-Петербург

+7 921 945 84 30

st.petersburg@thtdc.org

https://thtdc.org/

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