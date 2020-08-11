За первые полгода 2020-го Россия поставила США 9,1 миллиона тонн нефтепродуктов. Об этом пишет РБК со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС). Поставки достигли рекордно высокого уровня по крайней мере с 2004 года — с этого времени ФТС ведет статистику в электронном виде.

Больше всего нефтепродуктов в январе-июне 2020 года Россия поставила Нидерландам — 12,19 миллиона тонн (16,3% от общего объема в 74,63 миллиона тонн). США заняли второе место — на них пришлось 12% от российского экспорта этого товара. Следом за США идет Мальта — ей РФ поставила 4,4 миллиона тонн.

По сравнению с первыми шестью месяцами периодом 2019 года поставки нефтепродуктов из России в США выросли в 2,3 раза — тогда было доставлено четыре миллиона тонн.

В мае прошлого года Bloomberg отмечало, что Россия резко увеличила поставки нефти в США. Только за первую половину мая 2019 года 13 российских судов доставили в Соединенные Штаты пять миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов. Рост поставок произошел на фоне санкций против венесуэльской государственной компании PDVSA и сокращения добычи членами Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).