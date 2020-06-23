Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков сообщил, что 15-17 депутатов парламента переболели коронавирусом.

«Переболели в целом где-то человек 15-17. Если не ошибаюсь, два человека еще болеют… Я имею в виду народных депутатов», — заявил Разумков в эфире «Украинского радио» во вторник.

Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса в стране составляет 38074, умерли 1035 человек, 16956 выздоровели.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.