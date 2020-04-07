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На вывозные рейсы из-за границы могут рассчитывать только те россияне, которые уехали из страны после 1 января 2020 года. Об этом, как передает РИА «Новости», заявили в Минтрансе.

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По данным министерства, в настоящее время вернуться на родину изъявили желание более 25 тысяч человек.

В ведомстве отметили, что рассчитывать на бесплатный вывозной рейс могут те россияне, у которых был обратный билет российской авиакомпании.

В свою очередь, в Росавиации предупредили, что пассажиры, не явившиеся на вывозной рейс, должны понимать, что ожидание следующего рейса может затянуться.

По словам представителей агентства, ближайшие вывозные рейсы могут быть осуществлены из Таиланда, Индии, Японии, Испании, Турции, Черногории и с Кипра.

Как ранее сообщал «Рамблер», российские авиакомпании 4 и 5 апреля временно приостановили вывоз россиян из-за границы. Накануне вывозные рейсы были возобновлены.

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