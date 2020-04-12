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Минкомсвязь России разъяснило работу приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус» для выдачи цифровых пропусков на время карантина. Об этом сказано в сообщении ведомства, которое приводит РИА Новости.

Согласно заявлению, приложение запущено в тестовом режиме и может быть использовано во всех регионах, кроме Москвы. В столице разработаны собственные технологические решения, в том числе для оформления цифрового пропуска для передвижения по городу, уточнили в Минкомсвязи.

«Данное приложение также может быть адаптировано для специфических условий организации пропускного режима в условиях введения мер самоизоляции в конкретном регионе России», — добавили в министерстве.

Днем 12 апреля приложение появилось в App Store и Google Play. Оно позволяет гражданам после указания своего статуса и заполнения анкеты получить мобильный пропуск в виде QR-кода для выхода из дома во время режима самоизоляции.

10 апреля, объявляя о введении пропускного режима в Москве, мэр столицы Сергей Собянин утверждал, что специальный код будет состоять из букв и цифр, а получить его можно будет на портале mos.ru. Согласно указу, начать оформление пропусков можно будет с понедельника, 13 апреля. Однако действовать они начнут не сразу — наличие пропусков для поездок по столице станет обязательным со среды, 15 апреля.

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