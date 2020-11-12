Открывшись вниз на негативном внешнем фоне, рубль стал умеренно укрепляться, реагируя на улучшение ситуации на мировых рынках. В начале дня фондовые индикаторы и нефтяные цены активно снижались, но незадолго до старта нашей сессии перешли к коррекции.

Энтузиазм по поводу успешных испытаний вакцины сменился осознанием того, что ее массовое применение начнется не ранее следующего года, а позитивное влияние всеобщей вакцинации на экономику — еще позже.

Кроме того, нежелание действующего президента США признать свое поражение на выборах и оспаривание их результатов в судах создает определенные политические риски. Также инвесторы опасаются намерений США и Китая начать жесткое антимонопольное регулирование в IT-секторе вплоть до разделения гигантов индустрии.

Развивающиеся валюты в большинстве своем несут ощутимые потери, однако после нашего открытия ситуация в секторе существенно улучшилась, некоторые представители вышли в небольшой плюс.

Российский долговой рынок продолжает демонстрировать умеренно негативную динамику. Индекс гособлигаций RGBI сдержанно снижается третью сессию подряд, оставаясь недалеко от трехмесячной вершины, установленной во вторник.

Несмотря то, что нефть в начале наших торгов резко просела, обновив дневной минимум, рубль лишь умеренно скорректировался, после чего продолжил укрепляться вслед за восстановлением нефтяных котировок. Однако затем российская валюта стала быстро снижаться из-за слабости нефти и восстановления доллара на мировом рынке.

Нефть пытается возобновить рост

В начале дня нефтяные цены корректировали вчерашний провал, но затем возобновили движение. Незадолго до нашего открытия произошел еще один отскок, однако в начале российской сессии котировки резко снизились, переписав сегодняшний минимум, но затем стали быстро восстанавливаться. К текущему моменту нефть просела, сейчас Brent теряет 0,4% вблизи отметки $43,6.

Поддержку всем сырьевым товарам оказывает активное снижение доллара, стартовавшее утром. В то же время нефтяные цены находятся под давлением ухудшения прогноза спроса на нефть в ежемесячных отчетах МЭА и ОПЕК.

Также участники нефтяного рынка будут следить за финальной отраслевой статистикой, которую в 19:00 МСК представит Минэнерго США. Ожидается снижение запасов нефти на 0,9 млн барр. и суммарное сокращение запасов нефтепродуктов на 2,1 млн барр.

Доллар находится под давлением

В начале дня американская валюта продолжила развивать нисходящее движение, стартовавшее вчера вечером. Затем индекс доллара (DXY) стал активно повышаться, но утром возобновил активное снижение. К текущему моменту DXY формируется вблизи значения 93 п.

Сегодня повлиять на динамику всех рынков способны данные по американской экономике, выходящие в 16:30 МСК. Если показатели будут лучше ожиданий, это может оказать поддержку доллару.

Европейская валюта утром находилась под умеренным давлением, но после нашего открытия устремилась вверх. К текущему моменту котировки немного скорректировали восходящее движение. Сейчас пара EUR/USD торгуется вблизи уровня 1,180.

Техническая картина

Несмотря на периодические резкие откаты, пара USD/RUB продолжает двигаться вверх, обновляя локальные вершины. Ближайшей целью этого импульса может выступить сопротивление 77,93, пробой которого откроет дорогу к следующему техническому препятствию в виде незакрытой области нисходящего гэпа 79,82–79,04.

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