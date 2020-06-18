Коронавирус нового типа повышает риск развития сахарного диабета, сообщили учёные. Ранее было известно, что наличие диабета усугубляет течение COVID-19.

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Известно, кто входит в зону риска из-за коронавируса. Это люди с аутоиммунными или онкологическими заболеваниями, пациенты, страдающие хроническими (диабет, ожирение, бронхит, астма), а также сердечно-сосудистыми заболеваниями. Пожилой возраст тоже относится к группе риска. По статистике, 20-30% скончавшихся от коронавируса страдали сахарным диабетом.

Учёные выяснили, что коронавирусная инфекция нового типа способствует развитию сахарного диабета у пациентов, которые до заражения им не болели и вообще не жаловались на повышенный уровень сахара в крови. По словам экспертов, протеин ACE-2, обеспечивающий проникновение коронавируса в клетки, воздействует и на органы, которые отвечают за метаболизм глюкозы. Известно, что при диабете возникает избыток глюкозы в крови.

Медики создали глобальный реестр пациентов с диабетом, связанным именно с коронавирусной инфекцией, чтобы подробнее изучить механизм взаимодействия этих заболеваний. Пока учёные не могут точно сказать, «откатываются» ли изменения метаболизма глюкозы после выздоровления от COVID-19. Неизвестно пока и то, является ли диабет, развивающийся у пациентов с коронавирусом, болезнью нового вида, либо же принадлежит двум уже известным типам.

Ранее академик РАН, профессор Михаил Пальцев предупредил, что коронавирус может мутировать. По его словам, учёные опасаются, что мутации будут неблагоприятными, и появятся более агрессивные формы инфекции.