Американские ученые развеяли миф о вреде защитных масок, сообщает The Philadelphia Inquirer со ссылкой на специалистов департамента здравоохранения США.

Из-за длительного ношения масок у людей возникают мысли об их вреде, но это беспокойство беспочвенно, рассказывают врачи. Многим сложно понять пользу этих защитных средств.

«Люди пытаются придумать причины, чтобы не носить маски, и ставят под сомнение медицинские исследования», — рассказала представитель Американского общества инфекционных заболеваний Равина Куллар.

Другое заблуждение касается риска заболеть из-за ношения маски. По словам инфекциониста Медицинского центра Университета Вандербильта Уильяма Шаффнера, у врачей просто нет данных о том, что маска может стать причиной заболевания.

Медики объяснили, что защитную функцию маски выполняют, когда их носит большая часть населения.

«Моя маска защищает вас, ваша маска защищает меня», — приводит издание слова врачей.

Специалисты подчеркнули, что полную защиту от коронавируса маски не обеспечивают, но, тем не менее, действуют как барьер, задерживая распространение инфекции в воздухе.

При этом они отметили, что из-за масок-респираторов может повыситься уровень углекислого газа в крови, поэтому следует делать перерывы в их ношении.

Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. Всего, по данным ВОЗ, заражены почти 9,3 миллиона человек, 478 тысяч погибли.

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