Подрыв Ягеловского замка в Кракове, в котором солдаты фашистской армии хранили боеприпасы, был произведен партизанами, чтобы не дать врагам взорвать ближайшую к городу плотину и затопить его. Об этом агентству «РИА Новости» рассказал руководитель операции по спасению польского города от уничтожения фашистскими войсками в 1945 году Алексей Ботян.

«Немцы приехали как раз туда (в замок. — Ред.) перевооружаться <…> взрыв был такой сильный, что не только этот замок полетел вверх, но и все здания, которые там были рядом, все были уничтожены», — отметил Ботян.

Разведчик рассказал, что со знанием польского языка ему стало сильно легче наладить очень хорошие связи с польским подпольем. В результате Ботян нашел человека, который работал в Ягеловском замке. С его помощью партизаны смогли заложить в здании бомбу.

«Тем самым я не дал возможность Гитлеру уничтожить город Краков. У них не было чем <…> И вот этим самым мы спасли Краков. А потом Красная армия как наступила, немцы уходили уже не дорогой, а лесами, мы их ловили в лесу по несколько человек», — добавил Ботян.

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