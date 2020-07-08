Причинной стали проблемы со здоровьем
Мария Сотскова решила завершить спортивную карьеру. Фигуристкапризналась, что обращалась за помощью к психологам, однако специалисты не смогли помочьей выйти из депрессии.
В карьере спортсменки было немало побед, однако в какой-топериод она столкнулась со сложностями. Девушка рассказала, что стойко преодолевала препятствия и долгое время продолжала бороться.
Настал момент, когда фигуристка поняла, что трудности сталинепреодолимыми. Тяжелые переживания сказались на здоровье Сотсковой. Это сталопоследней каплей, и девушка решила прекратить свою спортивную карьеру.
«Есть обстоятельства, которые медленно разрушали мою веру»,– сообщила спортсменка.
View this post on Instagram
Когда ты впервые почувствовал вкус победы, тебе кажется, что это никогда не закончится. К сожалению, это — не так, и все когда-то заканчивается! Мой путь был тернист, но очень интересен и красочен. У меня были лучшие наставники, каждый по-своему уникален и любим. Мне посчастливилось работать с большой и дружной командой. Я благодарна Богу за моих родителей, которые дали мне такую жизнь, поддерживали каждый мой шаг, переживали каждое мое падение и радовались каждой победе. Пришло время рассказать вам о моих чувствах, переживаниях, которые я держала в себе очень долго. После олимпиады последовал неудачный для меня сезон, но я знала, что это временные трудности, которые я смогу преодолеть. Понимая, что еще не раскрыла весь свой потенциал я боролась. Я всегда с искренней любовью относилась ко всему, что делала. Но есть обстоятельства, которые медленно разрушали мою веру, ставили настолько непроходимые препятствия, и пришло осознание, что это конец. Конец моей спортивной карьеры. Появились факторы, которые ни в коем случае не пошатнули мою силу, но и не позволили бороться, не смотря на желание. Даже длительная и сложная работа с психологами не смогла помочь в должной мере. После тяжелых переживаний, у меня начались проблемы со здоровьем, которые окончательно привели к такому трудному для меня решению. Невозможно повернуть время вспять. В одном послании не уместить всего того, что мне важно сказать. Моя душа разрывается. Со слезами на глазах я вспоминаю и всю жизнь буду вспоминать людей, которые вложили в меня свои силы, веру, время и любовь. Никаких слов не хватит чтобы выразить, того, что у меня на душе.
Мария Сотскова взяла серебро на финале Гран-при всезоне-2017/18. Она побеждала в нескольких международных турнирах, является серебреннымпризером чемпионата России. На Олимпийских играх в Пхенчхане девушка заняла 8место.
Ранее «» рассказывало о юной фигуристке АринеПарсеговой. Восьмилетняя спортсменка отказалась работать с Этери Тутберидзе иперешла в академию Евгения Плющенко.