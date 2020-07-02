По словам ученых, участвующих в одном из ведущих на глобальном уровне проектов по вакцинам от коронавируса, прививка от COVID-19 должна действовать как минимум несколько лет. И как ожидается, вакцина может быть эффективнее естественного иммунитета.

Всемирно известный эксперт, глава разрабатывающей вакцину команды Оксфордского университета, профессор Сара Гилберт сообщила членам британского парламента, что она настроена оптимистично и считает, что вакцина обеспечит «хорошую продолжительность иммунитета».

Ее заявление может помочь развеять опасения по поводу того, как долго может продолжаться защита от COVID-19.

Опасения возникли после того, как наблюдаемые с другими типами коронавируса — которые являются менее опасными и вызывают простуду — в ходе испытаний могли столкнуться с риском повторного заражения в течение года.

Но профессор Гилберт сообщила комитету по науке и технологиям Палаты общин, что вакцина может дать лучший результат, нежели естественный иммунитет, приобретенный, когда люди просто выздоравливают от вируса.

«Мы настроены оптимистично, основываясь на более ранних исследованиях, что мы увидим хорошую продолжительность иммунитета, по крайней мере, в течение нескольких лет, и вероятно, это будет лучше, чем естественный иммунитет», – утверждает эксперт.

На вопрос о сроках начала использования вакцины, после того, как была озвучена перспектива встретить зиму без нее, профессор Гилберт пообещала депутатам: «Я надеюсь, что мы сможем улучшить эти сроки и прийти к вам на помощь».

Около 8000 британцев принимают участие в крупном испытании оксфордской вакцины. Но, поскольку в Великобритании снизился уровень заражения коронавирусом, исследователи также собираются вакцинировать 4000 человек в Бразилии и 2000 в Южной Африке.

Кандидат на вакцину использует часть генетического кода патогена, чтобы заставить организм распознавать коронавирус и атаковать его, если человек заражается.

Исследование, в котором приняли участие 45 человек в трех группах и контрольной группе, показало обнадеживающие ранние результаты.

Однако ключевой вопрос в исследованиях заключается в том, защитит ли вакцина людей от заражения или просто сделает их менее больными. Она может также срабатывать хуже у пожилых людей, потому что их иммунная система слабее.

Глава британской рабочей группы по вакцинам Кейт Бингхэм сказала депутатам, что она менее оптимистична в отношении того, что прививка может защитить от заражения инфекцией, и, скорее всего, она только уменьшит тяжесть симптомов: «Я относительно оптимистична, что мы найдем вакцину, которая сможет лечить население. Проблема заключается в том, что … является ли эта вакцина полностью стерилизующей, что означает, что вы не можете заразиться, или это вакцина, которая в основном просто снимает симптомы и снижает смертность? Очевидно, что мы хотели бы получить стерилизующую вакцину, чтобы люди не заражались».

А профессор медицины Оксфордского университета сэр Джон Белл предупредил британских парламентариев, что Великобритания должна «подготовиться к худшему» этой зимой, а не полагаться на разработку вакцины.