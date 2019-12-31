Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) начал прием заявок на конкурс получателей грантов на реализацию проектов по разработке отечественного программного обеспечения (ПО). Об этом 31 декабря сообщил ТАСС.

«Гранты предоставляются на разработку и доработку ПО в рамках перспективных информационных технологий, а также на разработку и доработку технологических решений по созданию федеральных и региональных государственных информационных ресурсов с использованием технологии распределенных реестров, внедрением методов и технологий обработки и хранения информации», — сообщили агентству в пресс-службе РФРИТ.

По словам гендиректора фонда Дмитрия Крюкова, на гранты будет выделено 1,4 млрд рублей. Сума гранта на проект составит от 10 млн до 500 млн рублей, при предоставлении софинансирования не менее 50% от общей сметы проекта.

Заявки на грант можно будет подать до 28 февраля 2020 года. Грант предоставляется в качестве одного из элементов поддержки системы финансирования проектов «инновационного лифта» в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», объем финансирования которого на ближайшие шесть лет превышает 1,5 трлн рублей.

Накануне стало известно, что в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в Екатеринбурге создадут «Цифровой университет» на базе Уральского федерального университета.