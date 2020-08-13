На этой неделе президент Владимир Путин сообщил, что Минздрав зарегистрировал первый в мире препарат для профилактики коронавируса.

Япония отказалась от вакцины РФ

Вакцина получила название «Спутник V».

Третья фаза клинических испытаний должна начаться на этой неделе.

«Время действия вакцины, её защитные свойства будут продолжаться не в течение короткого срока, а минимум в течение двух лет», — сказал в интервью ВГТРК глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

При этом накануне Всемирная организация здравоохранения заявила, что не готова пока сказать, может ли препарат использоваться по всему миру.