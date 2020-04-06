Все новости на карте

Русская православная церковь предложила особый порядок совершения треб (священнодействий и молитв) в отношении прихожан, зараженных коронавирусной инфекцией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований Роспотребнадзора.

В частности, священнослужителям предписывается надевать поверх традиционного облачения средства индивидуальной защиты. После выполнения треб их нужно уложить в специальный пакет и сжечь в храме либо сдать на утилизацию в медицинское учреждение.

Приносить с собой на совершение треб крест или томик Евангелия не благословляется, но если у пациента нет священной книги, можно по завершении таинства оставить принесенное Евангелие ему.

В первую очередь предписано посещать людей с неподтвержденным диагнозом, а после посещения каждого человека — менять бахилы, перчатки и обрабатывать руки.

При себе надо иметь распечатанные богослужебные тексты таинств и одноразовые салфетки для причастия. Принесенные с собой елей и свечи после требы также надлежит утилизировать, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что COVID-19 выявили у трех священников Московской епархии.

Видео дня. Священник надел маски во время службы