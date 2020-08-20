Ученые и клиницисты совместно разработали диагностическое определение широко признанного, но плохо изученного состояния — функционального когнитивного расстройства

По оценкам экспертов, до одной трети людей, посещающих специализированные клиники, занимающиеся лечением болезней, связанных с нарушением памяти, могут иметь состояние, которое обычно ошибочно принимают за раннюю деменцию.

В статье, опубликованной в журнале Brain, ученые и клиницисты из Великобритании совместно разработали определение и диагностику широко признанного, но плохо изученного состояния — функционального когнитивного расстройства (ФКР).

Доктор Харриет Болл из Бристольского университета, ведущий автор статьи, сказала, что создание диагностических критериев было невероятно важным шагом на пути к улучшению выявления и терапии ФКР.

Нарушение повседневных мыслительных процессов является одним из главных проявлений ФКР, но его часто ошибочно принимают за раннюю деменцию. При этом указанная когнитивная дисфункция, в отличие от деменции, не прогрессирует, имеет совершенно другой прогноз и требует иного лечения.

«Как клиницисты, мы видим основную цель в раскрытии причин ранних симптомов нарушения памяти, которые могут исчезнуть с течением времени, а не ухудшаться в сторону деменции. Наличие четких диагностических критериев для ФКР позволит нам лучше охарактеризовать это состояние и прогноз, что крайне важно для пациентов и их семей », — сказала доктор Болл.

В результате ученые представили консенсус, включивший работу 25 ведущих британских экспертов по ФКР.

Это позволит провести новую фазу исследований по данной проблеме, поскольку теперь исследователи могут последовательно идентифицировать пациентов для участия в экспериментах. Следующий этап этой работы, которая уже началась, включает в себя оценку клинических маркеров и изучение эпидемиологии ФКР, что должно способствовать улучшении терапии заболевания.

Ученые отмечают, что, несмотря на самопроизвольное выздоровление части пациентов с ФКР, при длительном его течении может наступать ухудшение состояния. До сих пор лечение было сосредоточено на управлении аспектами, которые, как мы знаем, могут помочь в целом, например, сокращение приема лекарств, которые влияют на когнитивные способности, нормализацию режима сна, в будущем планируется протестировать конкретные методы лечения, которые могут оказаться гораздо более успешными.

Доктор Болл считает, что появление консенсуса по ФКР также имеет важное значение для изучения природы деменции.

«Имея четкое определение и критерии функционального расстройства, мы сможем лучше отбирать участников для исследований в рамках изучения реальной деменции, например, болезни Альцгеймера, потому что, если в них участвует много людей с ФКР, гораздо труднее продемонстрировать какой-либо терапевтический эффект».

doi.org/10.1093/brain/awaa224