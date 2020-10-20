Ученые из Университета Южной Австралии разработали формулу для здорового развития костей ребенка. Оказалось время учебы, сна и активностей должно быть строго расписано!

Оказалось, чтобы быть здоровым нужно вести органайзер уже с раннего детства!

Специалисты обследовали 804 ребенка в возрасте от 11 до 13 лет, чтобы разработать идеальный «день» для здоровья детских костей. Они задались такой целью для того чтобы определить, какой уровень активности детям необходимо поддерживать в течение дня для гармоничного развития.

Как оказалось, идеальный распорядок дня звучит так: до 90 минут интенсивной активности (спорт, бег, танцы), 3,5 часа умеренной активности (ходьба или выполнение домашних обязанностей), 8 часов покоя (сидячее время, то есть школа, выполнение домашнего задания, чтение) и 11 часов сна.

Автор исследования доктор Дот Дюмюид сказал, что более высокий уровень физической активности не навредит здоровью, однако если увеличивается один из пунктов «идеального дня», то уменьшаются другие, а это уже может повлиять на здоровье костей. Автор работы отмечают, что в их исследовании чрезвычайно важен фактор «взаимосвязанности» и те временные ограничения, которые они установили, являются идеальным ежедневным балансом.

Понимание наилучшего сочетания видов деятельности для роста костей у детей младшего возраста очень важно, так как пик костной массы достигается в возрасте 18-20 лет. Авторы отмечают, что специальный распорядок дня, направленный на здоровье костей у детей, может помочь избежать остеопороза и предотвратить переломы.

Ученые, проводившие исследование, также заметили, что важную роль в процессе роста и развития костей играет сон, особенно заметно это было со стороны мальчиков. «Мы часто можем слышать, что для того чтобы кости были здоровы нужно заниматься спортом, но для детей также жизненно важно достаточно спать», — комментируют авторы. «Любопытно, что исследование показало, что сон более важен для здоровья костей мальчиков, чем для девочек, причем мальчикам требуется дополнительно 2,4 часа сна в день».