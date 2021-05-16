Тепловые насосы аккумулируют и переносят тепловую энергию от разных источников. Это оборудование позволяет отапливать помещения самым дешёвым способом.

Разновидности

Различают несколько типов тепловых насосов. Они бывают:

Компрессионными; абсорбционными.

Компрессионные насосы

Эти тепловые агрегаты от Thermia состоят из таких частей:

Компрессора;

испарителя;

конденсатора;

расширителя.

Эти тепловые станции эффективно работают и быстро подают тепло в помещение. Их популярность у покупателей обусловлена их высокой производительностью и низкой стоимостью.

Абсорбционные насосы

Это новые, современные установки, которые работают в экономичном режиме и имеют высокую производительность. В их конструкции основным элементом является абсорбент-газ хладон. С его помощью тепло собирается и передаётся по системе далее в помещение.

Источники тепла

Тепловое насосное оборудование может извлекать тепло из разных источников. Это может быть:

Грунт; вода; воздух; канализационные стоки.

Тепловая установка пропускает через себя холодный воздух, извлекает из него тепло и передаёт его на систему отопления. Такой же принцип работы происходит во время извлечения тепла из грунтовых и сточных вод, воздуха, земли. Новые модели тепловых насосов ice-water могут извлекать тепловую энергию из кристаллов льда. При его разморозке образуется большое количество тепла, которое направляется насосом далее в отопительные системы.

Преимущества

Тепловые насосные станции можно использовать на промышленных объектах и для бытовых нужд в домашних условиях. Они имеют ряд преимуществ перед другими отопительными системами. Вот основные из них:

Удобство в эксплуатации;

экономный режим;

компактный размер;

лёгкость монтажа;

долгий срок работы.

Автоматика тепловых агрегатов позволяет переключаться ей на зимний и летний период времени. Это оборудование имеет компактные размеры, работает в бесшумном режиме с большой производительностью.

Выгода

Монтаж тепловых насосов не требует получения специального разрешения на проведение работ. При монтаже газового оборудования потребуются значительные материальные расходы и оформление кипы документов. Тепловое же оборудование позволит собирать и аккумулировать тепло из различных природных источников совершенно бесплатно. Это позволяет всегда иметь в доме горячую воду и отапливать помещения в холодное время года.