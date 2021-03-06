Доктор призвал разграничить формы заболевания, и применять подходящую терапию.

Ситуация с коронавирусом в России наконец-то стала налаживаться. Хотя эксперты уже обещают нам новую волну и призывают не расслабляться, положительная тенденция все же есть.

Вместе с тем, появляются и все новые данные о коронавирусе — если год назад мы почти ничего не знали о новом патогене, то теперь информации уже довольно много. Есть протоколы лечения и несколько вакцин.

Популярный теледоктор Александр Мясников призвал коллег избегать ошибок при лечении пациентов с коронавирусом. А именно, как считает Мясников, необходимо разграничивать разные формы заболевания: «ковид-ОРЗ» и «ковид-пневмонию».

Как отметил доктор, это разные заболевания и лечить их нужно соответственно. В качестве примера возможной ошибки он назвал назначение препаратов для разжижения крови всем пациентам, тогда как они рекомендуются только при легкой форме.

«Я лично знаю людей, которые умирали от кровоизлияния в мозг. Это разновидность самоубийства и вредительства», — отметил доктор.

В эфире YouTube-шоу «Соловьев-Live» он напомнил, что большинство пациентов переносят заболевание в легкой форме, а у многих не появляются вообще никакие симптомы.

Ранее Мясников предупредил, что в будущем нас может ждать пандемия пострашнее коронавируса.