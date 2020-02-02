В крымском сафари-парке «Тайган» впервые родились львята разных окрасов, сообщил директор зоопарка Олег Зубков.

По его словам, один львенок оказался рыжим, а двое — белыми.

«У нас рождаются часто львята… либо белые, либо рыжие, либо телесный (цвет), а вот чтобы были резко разные две породы, это у нас впервые», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Зубкова, львица сама выкармливает детенышей. Родители малышей — рыжая львица и белоснежный лев.

Сафари-парк «Тайган» — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая и редких белых особей.

В марте сообщалось, что в парке «Тайган» на свет появились редкие белые львята.