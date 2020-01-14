Близнецы из Индонезии, разлученные при рождении, нашли друг друга в твиттере через 16 лет. Об этом сообщает AsiaOne.

6 января 16-летняя Набила Аз-Захры, старшеклассница из провинции Южный Сулавеси, начала получать множество необычных сообщений от пользователей твиттера: она обратили внимание на страницу девушки, очень похожей на Набилу.

Набила решила, что кто-то создал фейковый аккаунт и попытался украсть ее личность, но 7 января она получила сообщение от девушки по имени Надя.

«Она спросила: «Тебе не кажется, что мы похожи друг на друга?». Я предложила ей не терять время и созвониться по видеосвязи», — рассказала школьница.

Видеозвонок подтвердил, что девушки удивительно похожи друг на друга.

«Мы задавали друг другу личные вопросы, о весе, росте, любимом цвете и любимом напитке. Наши ответы были на 90 процентов похожи!» — рассказала Набила.

Она попросила родителей рассказать правду и они признались, что Набила на самом деле — одна из родившихся у них тройняшек. Родители отдали двух других детей — мальчика и девочку — на усыновление из-за финансовых проблем.

Теперь Набила и Надя ищут своего брата.

Как ранее сообщал «Рамблер», младенца, похищенного из чикагской больницы в 1964 году, нашли в сельском поселении Мичигана 55 лет спустя. Женщина в форме медсестры выкрала ребенка из палаты его матери.

Мужчине, чье имя не раскрывается, сообщили о его происхождении агенты ФБР. Пока он не решил, хочет ли связаться со своей биологической матерью. С биологическим отцом он познакомиться не сможет, так как тот умер несколько лет назад.

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