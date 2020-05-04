Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в понедельник, 4 мая, в интервью Пятому каналу рассказал подробности смерти композитора коллектива Владимира Бойко.

О смерти Бойко от инсульта после продолжительной болезни Разин сообщил ранее в понедельник в своем Instagram.

Как стало известно позднее, родственники приняли решение похоронить автора хитов «Ласкового мая» в Воронеже, где он в последние годы проживал с родными тетями. Прощание с Бойко, по данным Разина, должно состояться послезавтра.

Владимир Бойко с 1989 года был музыкальным руководителем советской группы «Ласковый май». Он стал автором песни «Гадкий утенок» и многих других, которые впоследствии стали хитами. В общей сложности он написал 25 песен для «Ласкового мая».