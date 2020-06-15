Стало известно, что краснодарский лжехирург Алена Верди, которая изуродовала минимум семь пациентов и скончалась 15 июня в клинике, ранее отправила послание девушке, которую оперировала еще в 2017 году, сообщает сайт KP.RU.

Как отмечается в материале, Верди, не имевшая медицинского образования, сделала Анастасии Исмаиловой неудачную абдоминопластику. После этого девушка не могла согнуться и нормально спать и жила только на обезболивающих. Ей помогла только повторная 10-часовая операция, которую провел столичный врач. Хотя из-за осложнения на позвоночник ей сейчас требуется еще одна операция.

Именно этой девушке направила свое последнее послание Алена Верди, когда еще находилась в СИЗО, а не под домашним арестом. Лжехирург обвинила Анастасию в том, что она стала орудием руководства клиники и написала на на нее заявление.

В письме Верди сообщает, что ей 37 лет (на тот момент) и что ее могут посадить на 6 лет и в результате она выйдет только в 43 года. «Ребенка не родить, мужа не завести, карьера сломана — да и сама я никогда более к живому человеку не прикоснусь — ни ради помощи, ни руку подать — наказуемо это шестью годами УК РФ», — написала Верди.

«Ты довольна? 6 лет мне достаточно? Или мало? Ты как думаешь?», — обратилась она к Анастасии. Следом он намекнула на то, что может свести счеты с жизнью, написав, что не будет сидеть, а будет «успокоено, смиренно лежать».

«Приходи в гости, пока я жива, поговорим, если хочешь», — закончила Верди свое послание.

Встретиться Анастасии и Верди уже не пришлось.