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Раздел, посвященный новой коронавирусной инфекции, где каждый желающий сможет ознакомиться со всей актуальной на сегодняшний день информацией о вирусе, появился на официальном сайте Минздрава России, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства.

«На сайте Минздрава России появился раздел, посвященный теме коронавируса. Он создан для оперативного оповещения, публикации статистических данных и клинических рекомендаций. Данный раздел содержит актуальную информацию, которая будет постоянно обновляться», — говорится в сообщении.

Информация в разделе является дополнительной к той, что публикуется Роспотребнадзором и Федеральным оперативным штабом по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией. В частности, новый раздел содержит такие подразделы, как: «что надо знать о коронавирусе», «информация для населения», «информация для медицинских работников» и «безопасность медицинского персонала».

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