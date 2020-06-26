Американская военно-промышленная компания Raytheon выиграла тендер на более чем 2,2 миллиарда долларов в рамках поставок в Саудовскую Аравию военной техники и оборудования, сообщил Пентагон.

«Raytheon Integrated Defense Systems из Вобурна, штат Массачусетс, получила контракт на сумму 2 271 181 543 долларов США по программе зарубежных военных продаж (FMS) rоролевству Саудовская Аравия», — говорится в сообщении.

В соответствии с контрактом, Raytheon предоставит Эр-Рияду семь радиолокационных станций наблюдения и запчасти для радиолокаторов, а также проведёт ряд других работ по перевооружению для Саудовской Аравии.

Работы по контракту будут проходить в течение следующих семи лет с предполагаемой датой завершения 31 августа 2027 года.