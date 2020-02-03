Вице-президент Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России (КЕРООР) раввин Зиновий Коган поддержал предложение патриарха Кирилла добавить в преамбулу Конституции упоминание о Боге.

«Я предложил бы поддержать его святейшество патриарха, чтобы там (в преамбуле) появились слова «благослови и сохрани Бог Россию», — сказал Коган, передает РИА «Новости».

По его мнению, ключом к гармонизации межрелигиозных и межнациональных отношений является образование, воспитание и патриотизм — «любовь к семье и родной земле».

«И тогда мы будем друг в друге видеть образ Творца, Всевышнего. Это будут не пустые слова, что человек создан по образу и подобию Божиему», — уточнил он.

Ранее патриарх Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции, добавив в нее упоминание Бога, чье существование, по его мнению, признает большинство россиян.

После этого председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов предложил закрепить в преамбуле Конституции вклад традиционных религий в «исторический, патриотический и нравственный фундамент России».

Видео дня. Кто следующий из чиновников поплатится за хамство