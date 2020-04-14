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Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода в своем видеообращении в связи с пандемией коронавируса и последними днями праздника Песах призвал верующих не «наполнять дни отчаянием», а «находить возможности к созидательным действиям».

По словам Бороды, во вторник вечером наступают завершающие дни еврейского праздника, которые всем бы хотелось провести, пойдя в синагогу, пригласив друзей или самим отправившись в гости, однако ситуация, в которой все сейчас оказались, не позволяет этого сделать.

«Во время самоизоляции мы можем сходить с ума в четырех стенах, раздражаться на близких, уставать от замкнутого пространства и ограниченного общения, с утра до ночи переживать о нашем будущем. А можем выбрать другой путь: заниматься конкретными созидательными делами и находить позитивные стороны даже в таких стесненных обстоятельствах», — говорится в его обращении на YouTube, распространенном пресс-службой ФЕОР.

Президент Федерации еврейских общин отметил, что нынешнее испытание — "не самое страшное и жуткое" из тех, которые выпадали на долю человечества. Он напомнил, что современная медицина находится объективно на хорошем уровне, а новейшие технологии позволяют людям продолжать работать, учиться и не обрывать общение друг с другом.

«Многие жалуются, что им тяжело оставаться с семьей наедине, между супругами возникает множество конфликтов. Но ведь именно сейчас всем нам дана уникальная возможность выстроить семейные отношения правильно, показать любимым, как бы вы хотели, чтобы они относились к вам. Мы должны не забывать об уважении к личному пространству и личному времени членов нашей семьи», — говорится в обращении.

Борода также призвал верующих не концентрироваться на возможных "экономических рисках и потерях", а направлять энергию на поиски их решений. "Если мы будем реагировать правильно, то после окончания кризиса не просто вернемся на старые позиции, но сумеем достичь еще больших результатов", — заявил президент ФЕОР.

Кроме того, Борода дал верующим ряд наставлений в связи с завершающимся религиозным праздником. Так, утреннюю поминальную молитву "Изкор" последнего дня Песаха иудеи смогут прочитать дома, а не во время общественной молитвы, как это совершалось традиционно.

Песах — один из главных праздников иудаизма, который установлен в память о библейском исходе еврейского народа из Египта и продолжается в течение семи или восьми дней. В понедельник глава ФЕОР сообщил, что шестеро представителей еврейской общины Москвы скончались от коронавируса, еще около 20 человек госпитализированы.

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