Антон Лисицын. Попытки Киева поддержать национальное машиностроение вызвали недовольство Брюсселя. Посол Евросоюза Матти Маасикаса направил премьер-министру Денису Шмыгалю и спикеру Верховной рады Дмитрию Разумкову письмо с предупреждением о недопустимости нарушений Соглашения об ассоциации с ЕС. Почему еврочиновники могут диктовать украинской власти условия — в материале Mpravda.com.

Серьезное негативное влияние

Брюссель недоволен постановлением кабинета министров Украины о закупке техники «с подтвержденной степенью локализации производства». Маасикас расценил это как «существенное нарушение основ равного товарооборота и недискриминации».

Осуждение вызвал и зарегистрированный в Раде законопроект, направленный на «создание предпосылок для устойчивого развития и модернизации отечественной промышленности». Посол Евросоюза указал, что этот документ подразумевает «локализацию производства промышленных товаров и транспортных средств», а следовательно, противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС и Соглашению со Всемирной торговой организацией (ВТО).

Кроме того, посол заподозрил, что локализацию потребуют и в проектах, финансируемых международными финансовыми учреждениями, в частности Европейским инвестиционным банком. «Это может негативно повлиять на деятельность таких институтов в Украине и соответствующую поддержку ЕС», — предостерег Маасикас.

Аналитик украинского института Growford Алексей Кущ считает, что после критики Маасикаса под угрозой срыва оказалась «макрофинансовая помощь ЕС в размере 1,2 миллиарда евро и инвестиционные программы Европейского банка реконструкции и развития». «Также все банки с европейским капиталом, которые работают на Украине (а это многие крупные финучреждения), могут поставить кредитование на стоп», — предупреждает он.

Предсказание профессора

Соглашению об ассоциации с ЕС, на которое ссылался Маасикас, в июне 2020-го исполнилось шесть лет. Это тот самый документ, «за который стоял Майдан». Желание бывшего президента Виктора Януковича в 2013-м даже не отказаться от него, а просто не торопиться привело к массовым протестам. А затем — к государственному перевороту.

После победы Евромайдана и бегства Януковича новое правительство возобновило переговоры с Брюсселем. В марте 2014-го подписали политическую часть договора, в июне — экономическую. Россия и Украина взаимно ограничили доступ к своим рынкам. В результате с 2013 по 2019 год товарооборот между двумя странами уменьшился практически в четыре раза — с 38,5 до 10,2 миллиарда долларов.

То, что условия ассоциации для Украины не самые благоприятные, говорили с самого начала. Так, в 2015-м профессор Норвежского института стратегических исследований Эрик Райнерт, изучив текст соглашения, отметил: «Если украинская промышленность станет мешать европейской, будут ограничения на экспорт».

«В этом документе нет равенства. Думаю, что вас сейчас вынуждают заключать такие договоры и вам надо объединиться вокруг идеи индустриализации», — предложил он эксперт. И добавил: «Если вы убьете всю промышленность, неизбежна сильная миграция».

Норвежский профессор был прав. В 2014-2015 годах индекс промышленного производства на Украине обвалился. Потом наметился рост, но от низкой базы, то есть на фоне абсолютного минимума.

На Украине признают: «промышленный экспорт сократился». В 2019-м среди десяти основных экспортных позиций лишь четыре относились к индустрии (металлургии). Внешний товарооборот (110 миллиардов долларов) меньше домайданного (140 миллиардов). Выходит, Соглашение об ассоциации не компенсировало Украине потерю российского рынка.

С сельскохозяйственным экспортом тоже все оказалось непросто. «Себестоимость у нас очень низкая. Поэтому Европа действительно ставит максимум барьеров, чтобы украинскую продукцию туда не пустить», — объяснял министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

Украинские товары не ждут в Европе, подтвердил один из богатейших людей страны, бывший первый замглавы администрации президента Петра Порошенко, предприниматель Юрий Косюк. «Зона свободной торговли, которую очень сильно пропагандируют, — это обман Украины. Никакого открытия рынков не произошло, — сказал он. — Для экспорта продовольственных товаров установлены катастрофически большие ограничения или квотирования».

И, как предсказывал норвежский профессор, миграция украинцев стала вопросом национальной безопасности. Еще в 2018-м глава украинского МИД Павел Климкин назвал ситуацию катастрофической. Агентство Bloomberg отметило, что из-за отъезда украинцев страна лишается ресурсов рабочей силы.

Но карантин в Европе, из-за которого вернулись тысячи заробитчан, тоже стал проблемой для Киева. Алексей Кущ не уверен, что правительство в состоянии восполнить денежные переводы гастарбайтеров, поступавшие все эти годы в страну и ослаблявшие негативный эффект оттока капитала.

Кроме того, по данным инвестиционной компании ICU, из-за ограничений, связанных с эпидемией, ВВП Украины сократился во втором квартале в годовом выражении на десять процентов. И восстановления пока не предвидится, сообщает Reuters. Вот Киев и решил заняться промышленностью, причем очень осторожно: речь идет только о частичной локализации производства. Но даже это вызвало окрик из Брюсселя.

Киевский адвокат Татьяна Монтян, известная резкой критикой нынешней киевской власти, высказалась так: «За это и прыгал Майдан. Они думали, что на Западе сплошные альтруисты. Но майданы устраивают не для того, чтобы дать хорошую жизнь украинцам, а чтобы отправить миллионы на поля в Европу, убив промышленность».

«ЕС никогда не маскировал то, что собирается делать, — напоминает Монтян. — Но кто же читает соглашения? Нанятые компрадоры типа Арсения Яценюка рассказывали про зарплаты в тысячи евро. Если вы им поверили и уничтожаете страну за сказки о европейской семье народов, то что сказать? Вперед и с песней».

По мнению российского политолога Александра Носовича, Киев не сможет игнорировать недовольство Брюсселя. «Украинскому правительству остается только утереться и следовать указаниям ЕС. Надо выполнять соглашение, которое было подписано Киевом. Подписано, но не прочитано», — отмечает эксперт.

Носович подчеркивает, что жаловаться на обман не приходится. «Если внимательно изучить этот документ, ясно, что он не в интересах украинской экономики», — добавляет эксперт.

«Бывшая советская республика может присоединиться к процессу евроинтеграции только на условиях периферии евросистемы, — объясняет Носович. — Это означает, что вы поставляете сырье и рабочую силу, а все остальное импортируете из центра. Та промышленность, которая Украине досталась от СССР, в этой модели не востребована, в стратегической перспективе у нее никаких шансов. Такой стране не нужны 16 атомных реакторов, не нужны судо- и ракетостроение и другие отрасли», — заключает он.

По мнению Носовича, желание повысить уровень локализации было «единственной попыткой, которую жестко пресекут». В Киеве будут много возмущаться, требовать дополнительных дотаций, но после Януковича никто не намерен всерьез менять экономический курс.