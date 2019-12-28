Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации межправительственного соглашения с Таджикистаном об организованном наборе таджикских граждан для временной трудовой деятельности в РФ. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает «РИА Новости».

Как предусмотрено законом, компетентные органы Таджикистана должны информировать своих граждан о возможности трудоустройства в России в порядке организованного набора. Также им должны рассказать о подборе имеющих требуемую квалификацию и опыт работы кандидатов на трудоустройство, о профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации кандидатов на трудоустройство.

Соглашением предусмотрены обязательные условия для участия работодателя в организованном наборе трудящихся-мигрантов.

19 декабря в ходе итоговой пресс-конференции Путин заявил, что российской экономике нужна миграция. Как он отметил, мигранты, прибывающие в Россию из бывших стран СНГ, должны знать язык страны и культуру народа РФ.

13 декабря стало известно об увеличении количества мигрантов в Москве к 2019 году на 15,4%. В настоящее время оно превысило 1,6 млн человек.