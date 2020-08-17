Борьба с холестерином в ХХ веке превратилась в ХХI веке в борьбу с мясными продуктами, которые во многих научных работах представлены как виновники большинства заболеваний. Впервые в исследовании предложены растительные аналоги мяса, которые помогают снизить сердечно-сосудистый риск без отказа от любимых гамбургеров

Согласно новому исследованию, проведенному учеными из Университета Стэнфорда (США), замена красного мяса альтернативными продуктами на растительной основе может положительно повлиять на некоторые факторы сердечно-сосудистого риска.

Кажется очевидным, что котлета из растений — более здоровый вариант питания, чем гамбургер. Но многие из новых заменителей мяса, такие как Beyond Meat, имеют относительно высокий уровень насыщенных жиров и добавленного натрия и считаются продуктами с высокой степенью переработки. Все эти факторы способствуют повышению сердечно-сосудистого риска, что привело к негативной реакции на новые альтернативы мясу как среди ученых, так и обывателей.

Ведущий автор исследования, доктор Гарднер, является вегетарианцем и убежденным сторонником употребления цельных продуктов с особым вниманием к овощам. Поскольку почти все растительные аналоги мяса содержат довольно много насыщенных жиров и классифицируются как продукты с высокой степенью переработки, было важно изучить, как они влияют на организм по сравнению с красным мясом.

В исследовании приняло участие 36 человек, которым назначались две различные диеты в течение восьми недель. Одна диета требовала не менее двух ежедневных порций мяса — доступным вариантом было в основном красное мясо — а другая включала аналогичные порции "мяса" на растительной основе. По завершении этого срока, участники менялись местами на следующие восемь недель.

Независимо от того, какой диеты они придерживались, обе группы употребляли в среднем две порции мясных продуктов или растительных альтернатив в день, тщательно отслеживая их приемы пищи в дневниках и работая с учеными, чтобы фиксировать съеденное.

Ученые провели анализ уровня N-оксида триметиламина (ТМАО) в организме; его повышение связывают с увеличением сердечно-сосудистого риска. Они обнаружили, что концентрация ТМАО была ниже, когда участники исследования ели растительные аналоги мяса. Кроме того, выполнялась оценка артериального давления, веса, концентрации липидов крови участников.

Доктор Гарднер сказал, что главным результатом, в отслеживании которого была заинтересована команда, был уровень ТМАО. Два метаболических предшественника ТМАО, карнитин и холин, содержатся в красном мясе, поэтому вполне возможно, что люди, которые регулярно едят на ужин говядину, свинину или баранину, просто будут иметь более высокий уровень ТМАО.

«На данный момент мы не можем быть уверены, что TMAO является причинным фактором риска или просто имеет статистическую связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями», — поделился доктор Гарднер.

В настоящем исследовании было отмечено, что у участников, которые придерживались диеты из красного мяса в течение первой восьминедельной фазы, наблюдалось повышение ТМАО, а у тех, кто сначала ел растительную диету, этого не произошло. Но что-то особенное произошло, когда группы поменяли питание. У тех, кто перешел с приема мяса на растительную диету, уровень ТМАО снизился, чего и следовало ожидать. Однако те, кто перешел с употребления растительных альтернатив к мясной пище, не продемонстрировали увеличения концентрации ТМАО.

«Это было довольно неожиданный результат; мы предполагали, что порядок диет был не столь важным, и оказались неправы», — сказал Гарднер.

Вероятно, причины этого явления скрываются в особенностях состава кишечного микробиома, важного участника образования ТМАО.

Таким образом, по мнению ученых, люди, которые сначала придерживались растительной диеты, тем самым, возможно, непреднамеренно снизили способность своего организма производить ТМАО из-за изменений кишечной микрофлоры. Пока неизвестно, можно ли использовать этот подход в качестве стратегии снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Помимо снижения уровня ТМАО, преимущества для здоровья в исследовании, полученные от растительных аналогов мяса, распространялись на такие факторы сердечно-сосудистого риска как вес и уровень холестерина. Независимо от того, какая диета была первой, уровень липопротеидов низкой плотности ("плохого холестерина") у участников уменьшился в среднем на 10 мг/дл, что не только статистически, но и клинически значимо. Отмечено также снижение веса — в среднем 2 фунта за период растительной диеты.

Следует учесть конфликт интересов в исследовании. В частности, оно было профинансировано компанией Beyond Meat, которая производит продукцию, похожую по виду и вкусу на мясо, но созданную на растительной основе. Организация предоставила для эксперимента свои продукты, участвовала в разработке и проведении исследования, но, со слов представителей, не влияла на анализ данных. Ведущий автор исследования также имеет предубеждение относительно употребления мяса, что не может не влиять на исследование в целом.

Команда приняла меры предосторожности для устранения предвзятости на протяжении всего исследования, в том числе работала с третьей стороной в Стэнфорде, отделом количественных наук, для анализа данных после завершения исследования.

Ученые надеются продолжить изучение взаимосвязи между здоровьем и мясными альтернативами на растительной основе, особенно в том, что касается изменений в микробиоме кишечника.

doi.org/10.1093/ajcn/nqaa203