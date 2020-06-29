Ученые нашли способ помочь людям «разлюбить» пищу с высоким содержанием сахара

Миллионы людей во всем мире вынуждены были оставаться или остаются до сих пор в своих домах в связи с пандемией COVID-19. При этом многие сообщают о чрезмерном увлечении домашней выпечкой.

На фоне постоянного употребления десертов в отсутствие адекватной физической активности повышение веса весьма ожидаемо. Кроме того, некоторые люди "заедают" стресс, отмечают тягу к сладкой пище. Даже вне пандемии во всем мире употребление сахара возрастает каждый год. Проблема ожирения может стать более значимой в долгосрочной перспективе, чем COVID-19.

Ученые ищут новые способы снизить потребность человека в сладкой пище. Одним из методов борьбы с перееданием сахара может быть снижение чувствительности к сладкому.Исследователи из Университета Месси (США) продемонстрировали, что кислоты, содержащиеся в Джимнеме Сильвестра, помогают уменьшить тягу к сахару.

Джимнема представляет собой вечнозеленую лиану из семейства ластовневых, произрастающую в Азии, Китае, Африке, на Аравийском полуострове. Оно давно известно и применяется в аюрведической медицине, а название Джимнемы с хинди переводится как «разрушитель сахара» за способность подавлять восприятие сладкого вкуса.

Исследование опубликовано в журнале Nutrients. Его спонсором стала компания Sweet Kick, которая разработала мятные таблетки, содержащие так называемые джимнемовые кислоты . Целью исследования было изучение влияния приема мятных таблеток с джимневомыми кислотами на желание употреблять сладкие продукты непосредственно после этого.

В эксперименте приняли участие 56 здоровых мужчин и женщин, которым выдавались либо таблетки, содержащие 4 мг джимнемовых кислот, либо плацебо. Участникам были предложены образцы их любимого шоколада одинаковой энергетической ценности. Оценивалось чувство голода согласно визуальной аналоговой шкале за 30 секунд до употребления шоколада, затем участники принимали таблетки с джимнемовыми кислотами или плацебо и отмечали степень полученного удовольствия, а также желание съесть еще сладкого.

В результате при употреблении таблеток с джимневомыми кислотами количество съеденных шоколадных батончиков уменьшилось на 0,48 батончика (21,3%). Желание есть больше пищи с высоким содержанием сахара и удовольствие от сладкого тоже снизилось. Особенно выраженным был эффект среди тех участников, кто называл себя "сладкоежками".

Ученые отметили, что особенность разработанных таблеток состоит в выборочном подавлении вкусовых реакций на сладкое в отсутствие влияния на восприятие других вкусов. В настоящее время он работают над новым экспериментом с более длительным периодом наблюдения за участниками, принимающими джимнемовые кислоты.

Полученные данные имеют важное значение, так как могут помочь людям сократить потребление сахара и сладких напитков и перейти к более здоровому питанию.



doi.org/10.3390/nu12041046