Рассыпавшаяся на автомагистрали в Японии брокколи стала причиной 2-часовой остановки движения, сообщила газета «Асахи».

Кормовую брокколи перевозили на 10-тонном грузовике. Он перевернулся и из кузова высыпалось содержимое. Дорога была засыпана капустой на участке шириной 15 метров и длиной 30 метров. Участок дороги пришлось перекрыть на 2 часа.

名阪国道にブロッコリー散乱 2時間通行止めにhttps://t.co/lleHdiKjt3 20日午前4時ごろ、奈良県山添村の名阪国道で10トントラックが横転。積んでいたブタのえさ用のブロッコリーなど野菜くずが幅約15メートル、長さ約30メートルにわたって路上に散乱しました。 pic.twitter.com/k2I81uv93G — 朝日新聞デジタル編集部 (@asahicom) June 20, 2020

Водитель грузовика получил легки ушибы.