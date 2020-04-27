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Некоторые россияне, заразившиеся коронавирусом, столкнулись с травлей и угрозами. Их истории собрало РИА Новости.

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По словам жительницы иркутского города Усть-Кут Алены Б., у сына которой ошибочно выявили коронавирус, «досье» на ее семью опубликовали в соцсетях еще до подтверждения диагноза.

Женщина вернулась из Таиланда вместе с 16-летней дочерью и семилетним сыном, обратилась в поликлинику и отправилась под домашний карантин. На десятый день карантина у них взяли анализы, и у мальчика предварительно подтвердили коронавирус.

В местных группах в соцсетях еще до этого появилась информация о первом заболевшем в городе. Пользователи опубликовали ФИО Алены Б., ее мужа и родителей, указали их места работы и микрорайон, в котором они живут.

«Расстрелять всю семью, мать сжечь, детей в детдом, эта женщина — враг общества людского», — такие сообщения писали в соцсетях о семье Алены Б.

Результаты повторного мазка показали, что ни у одного из членов семьи, включая сына, коронавируса нет. Первый анализ дал ложноположительный результат.

«Глава нашего района выступила по телевидению, сказала, что анализ был ошибочный, что ребенок здоров. <…> Градус негодования снизился. Однако многие до сих пор не верят», — отметила Алена.

РИА Новости отмечает, что похожий случай произошел в Хабаровске, там на дверь заразившейся женщины повесили записку: «В Италию ездишь? Сдохни, тварь! Из-за тебя страдают наши дети!».

В Воронежской области соседи затравили семью за поездку за рубеж, при этом коронавируса у членов семьи не нашли.

В Кирово-Чепецке нетрезвые мужчины избили фельдшера, требуя рассказать, к кому он приехал брать мазок на коронавирус.

Как сообщал «Рамблер», по последним данным, в России выявили 80 949 случаев коронавируса в 85 регионах. Выздоровели в стране уже 6767 человек, 747 пациентов с коронавирусом скончались.

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