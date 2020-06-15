Расстрелявший сотрудников ГИБДД на Ленинском проспекте уроженец Ингушетии Ратмир Галаев – выходец из известной в Ингушетии семьи. Близкие к клану Галаевых опровергли возможную связь Галаева с убийцами руководителя центра по борьбе с экстремизмом МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, застреленного в Москве в ноябре 2019 года. Скорее наоборот, Галаевы были врагами наемников.

Как удалось выяснить «», дед Ратмира Яхъя Галаев руководил крупным в республике фермерским хозяйством. У него два сына – Азит и Аюп. Аюп Галаев занимал пост министра имущественных отношений и культуры республики. Азит Галаев служил в полиции, занимал посты в уголовном розыске и наркоконтроле. На него в разные годы были совершены два покушения.

«Родственники Ратмира не имеют никакого отношения к баталхаджинцам (религиозное течение, последователей которого обвиняют в организации убийства Эльджаркиева – прим. Авт.). Более того, Шариатским судом отцу Ратмира вынесен смертный приговор», — пояснил «» источник, знакомый с семьей Галаева.

Однако о самом Ратмире отзывы не столь благожелательные. Всего у Азита четыре сына. Ратмир уехал в Москву по собственной инициативе. Он утверждал, что где-то учится, подрабатывает однако в основном жил на деньги, которые присылал отец.

Также известно, что Галаев активно участвовал в боях без правил. Причем несколько раз он получал травмы во время боев, однажды получил серьезную травму во время боев без правил. Кроме того, Ратмир не так давно попал в ДТП. Примечательно, что во всех случаях травмы молодого человека были связаны с головой.

Последний раз Галаев приезжал на родину прошлой осенью, визит носил частный характер, ничего подозрительного родственники не заметили. В пятницу, 12 июня, он созванивался с отцом. Разговор носил достаточно странный характер, в частности, молодой человек упоминал о том, что разговаривает с воронами. Отец пытался обустроить в том числе и личную жизнь сына, в частности, даже говорил, что нашел ему невесту.

Версия о внезапном помешательстве Ратмира Галаева еще будет проверяться. Напомним, по последним данным стрелок выжил, его оперируют в больнице. По основной версии, нападавший подбежал к машине ГИБДД после того как стражи порядка остановили такси «Хендай Солярис» для оформления нарушения. Эта гипотеза подтверждает случайный характер нападения. Автоинспекторы остановились иномарку после преследования, и предвидеть подобное развитие событий Галаев, разумеется, не мог.