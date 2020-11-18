Россия расстреляет флот НАТО в Черном море, как в тире. Об этом, как сообщает News.ru, заявил журналист Владимир Соловьев.

15 ноября, как сообщал «Рамблер», в Молдавии состоялся второй тур выборов президента. Согласно предварительным данным, его выиграла оппозиционерка Майя Санду — 57,7% голосов против 42,2% у действующего главы государства Игоря Додона.

«Их просто изнасиловали»

На днях в эфире телеканала «Россия» военный эксперт Иван Коновалов назвал Румынию спящей ячейкой Североатлантического альянса и заявил о причастности НАТО к победе Санду и наличии у блока планов на Черное море. По его мнению, альянс ставит перед Румынией задачу перекрыть небо над Черным морем, тем самым обеспечив переброску войск НАТО в Грузию — плацдарм блока.

«Для чего зайдет (в Черное море. — Прим. ред.) флот НАТО? Чтобы погибнуть? Они зайдут, и их расстреляют, как в тире, потому что есть Крым», — заявил на это Соловьев.

По его словам, вопрос Румынии закрыт 400 российскими миротворцами в Приднестровье, которые способны в любой момент превратиться в военную базу, а вопрос Грузии — за счет Абхазии, Южной Осетии, военной базы России в Армении и российскими миротворцами в Нагорном Карабахе.