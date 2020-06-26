Расстрел болельщика во время матча четвертьфинала Чемпионата мира по футболу 2018 года между Россией и Хорватией оказался самообороной. Такое решение вынес Симоновский суд столицы.

Перестрелка произошла 7 июля под занавес драматичной игры на юге Москвы. В самодельном шалаше на Нагатинской набережной радиотрансляцию слушали два маргинала – бомж и разнорабочий. Когда игра подходила к концу, раздались выстрелы. Бродяга был убит на месте, его приятель, уроженец Чувашии, смог добраться до АЗС, откуда его увезли в больницу с ранением плеча. Гость столицы заявил, что его и второго болельщика обстреляли из кустов.

Правда вскрылась через несколько дней. Оказалось, что участников криминального инцидента было только двое, и стрельба началась после конфликта между ними. Сначала эксперты предполагали, что чуваш сам застрелил из ружья оппонента, а потом, чтобы запутать следствие, легко ранил себя. Но более тщательное расследование доказало: первым стрелял все же бродяга. Получив пулю, разнорабочий сумел отобрать ружье и убить соперника. Это позволило считать его действие самообороной. Симоновский суд приговорил мужчину к 1 году 8 месяцам ограничения свободы.