Ведущая Елена Ландер попрощалась со зрителями в эфире программы «Утро России». Об этом она рассказала в своем Instagram.

View this post on Instagram Да, друзья!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Это был заключительный эфир!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Я прощаюсь с моим любимым утром, но не с вами. Скоро расскажу, почему я приняла такое решение, какие у меня планы и проекты.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ А пока только одно — если ты оставляешь частичку себя и любишь по-настоящему, расставаться легко. На этой фотографии я, хоть и безумно растрогана подарками моих коллег в последний день эфира и их тёплыми словами, но я чертовски счастлива, что нам было так хорошо вместе эти 6 лет.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Чуть не заплакала, конечно, но я же iron woman 🔥⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Люблю ❤️⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #непроспитеглавное #еленаландер A post shared by Елена Ландер (@elena_lander) on Jul 29, 2020 at 11:14pm PDT

Как сообщал «Рамблер», ранее стало известно о том, что Елена Ландер покидает канал «Россия 1» ради переезда в Италию к мужу.

В соцсети Ландер рассказала, что прошел ее «последний эфир».

«Я прощаюсь с моим любимым «Утром», но не с вами. Скоро расскажу, почему я приняла такое решение, какие у меня планы и проекты. А пока только одно — если ты оставляешь частичку себя и любишь по-настоящему, расставаться легко», — заявила она.

Телеведущая отметила, что была очень растрогана «подарками коллег в последний день эфира и их тёплыми словами» и счастлива, что им «было так хорошо вместе эти шесть лет».