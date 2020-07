View this post on Instagram

Да, друзья!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Это был заключительный эфир!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Я прощаюсь с моим любимым утром, но не с вами. Скоро расскажу, почему я приняла такое решение, какие у меня планы и проекты.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ А пока только одно — если ты оставляешь частичку себя и любишь по-настоящему, расставаться легко. На этой фотографии я, хоть и безумно растрогана подарками моих коллег в последний день эфира и их тёплыми словами, но я чертовски счастлива, что нам было так хорошо вместе эти 6 лет.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Чуть не заплакала, конечно, но я же iron woman 🔥⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Люблю ❤️⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #непроспитеглавное #еленаландер