Как отмечает портал Mpravda.com, неопределенность иногда вносят и сами автопроизводители. Например, некоторое время назад отечественный концерн «АвтоВАЗ» рекомендовал заправлять Lada Granta 92-м бензином. Но после модернизации модели была внесена поправка — заливать можно и АИ-95.

Такая же ситуация произошла с и паркетником Renault Duster, а для некоторых востребованных моделей, к числу которых относятся Hyundai Creta, Kia Rio и ряд китайских авто, допустимо использование 92-го бензина.

Тем не менее, эксперты едины во мнении — следует придерживаться рекомендаций, данных автопроизводителем. То есть нужно использовать тот вид топлива, который указан.

«Если на лючке бензобака есть надпись «не ниже АИ-95» или «92,95», то на АЗС необходимо выбирать топливо с более высоким октановым числом. В противном случае гарантированно расход топлива будет повышенным, а значит, сэкономить точно не удастся. Есть и еще один важный момент: топливо с низким октановым числом способствует снижению тяговых характеристик машины», — сообщает издание «Новые автомобили».

Еще один актуальный вопрос — можно ли смешивать АИ-92 и АИ-95. Ранее это было допустимо, причем в любых пропорциях. Но теперь технология производства топлива, как и его структура, заметно изменились. Именно поэтому смешивать «современное» топливо крайне не рекомендуется, так как конечный состав смеси будет иметь плохие характеристики, а некоторые добавки и вовсе окажутся неэффективными.