Стали известны подробности скандала с «изнасилованием» модели известным фотографом Сергеем Берменьевым. Сначала девушка написала заявление в полицию, но в процессе общения со следователем выяснилось, что фотограф физически не принуждал ее к сексу. В странностях этого дела предстоит разбираться

Напомним, в минувшее воскресенье появилась новость о том, что на заслуженного деятеля искусств Сергея Берменьева, который был фотографом Виктора Цоя и многих других легендарных личностей, написала заявление об изнасиловании модель. Якобы все случилось во время ночного кастинга на Зоологической улице, где проживает фотохудожник.

Как удалось выяснить «», на фотографа пожаловалась 26-летняя уроженка Краснодарского края, манекенщица Дина (имя изменено). Она пояснила следователям, что трудится в индустрии красоты последние 10 лет и от агентства ей в мессенджере регулярно приходят различные предложения по проведению кастингов и съёмок. Так, по словам модели, 4 июля рано утром для съёмки в личный архив от имени Сергея Берменьева её пригласила некая Юлия, назвавшаяся ассистентом фотографа.

Фотосессия изначально планировалась в стиле «ню». Ассистентка пообещала Дине, что случае, если она понравится Сергею, ей заплатят 20 тысяч рублей, а также фотограф является хорошим парикмахером и может её подстричь.

В тот же день около 22.30 модель приехала на Зоологическую улицу для участия в предварительном кастинге. Примерно полчаса девушки ждали, когда приедет мэтр. В это время Юля провела инструктаж Дине, объяснив, чтобы та была ласкова и аккуратна. По звонку консьерж пропустил визитёрок, и в квартире их встретил сам фотограф.

Модели было сказано раздеться до трусов, она разделась, но начала говорить, что обстановка ей кажется странной. В ответ Сергей якобы заявил Юлии претензии по поводу внешнего вида Дины: «Кого ты мне привела? Это какой-то солдафон, а мне нужна муза, чтобы вдохновляться».

После этого девушку выпроводили, но через некоторое время разрешили вернуться. Мэтр сменил гнев на милость, налил даме вина и дал ей надеть свою синюю футболку. Поговорив на отвлеченные темы, от модельного бизнеса до политики, Сергей пригласил Дину на нижний уровень своей двухэтажной квартиры под предлогом стрижки, но там оказалась двуспальная кровать. Мэтр пояснил, что это не спальня, а место, где он «творит». Почти сразу там же они вступили в сексуальные отношения. При этом девушка сама поясняет, что выполняла все эротические пожелания Сергея, а тот никакого насилия к ней не применял. Разве что во время утех тянул её за волосы.

Следом фотограф и модель пошли в ванную, там же, после душа, Берменьев якобы остриг кончики волос своей гостье и предложил сжечь их на алтаре. Через некоторое время Дина оделась и стала собираться домой. Сергей сказал, что оплатит ей такси «бизнес-класса», дал ей 10 тысяч рублей.

При этом на записях с камер наблюдения видно, что Дина попрощалась с Сергеем, они обнялись и девушка прижалась к нему, что совсем не сходится с заявлением об изнасиловании. По нашим данным, фотограф будет допрошен в ближайшее время.

Как сообщили «» в пресс-службе ГСУ СК по Москве, по данному факту проводится проверка.