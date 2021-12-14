Специфика инструментов JavaScript в том, что все направления включают большое количество технологий. Для современного бизнеса крайне важным является быстрая приспосабливаемость и высокая скорость появления собственных разработок. В таких условиях важна актуальность мониторинга трендов IT, способных благоприятствовать успеху проектов в дальнейшем.
Как писать код и оставаться в тренде
Среди популярных фреймворков – программного обеспечения, упрощающего фронтенд разработки: библиотеки React, Vue и Angular. Код в фреймворках JS удобно применять в реализации множества базовых задач, создавать сайты, приложения.
- Преимущество главного лидера React в принадлежности к огромному сообществу, интеграции с TypeScript, кроссплатформенности, низкому порогу вхождения, рациональной версионности.
- Vue оптимален для освоения, для изучения необходимы лишь JS, HTML, CSS. При переходе на новую версию не требуется переписывание компонентов, фреймворк сам предлагает обновление для действующей версии.
- Angular – поскольку этот JS фреймворк отличается высоким порогом входа и подходит для масштабных проектов, интерес к нему, возможно, будет угасать.
Переход с JS на TypeScript
Со временем код JavaScript становился все более громоздким, что существенно ограничивало возможности дальнейшего развития. Благодаря появлению TypeScript в качестве надстройки над JavaScript, он фактически стал обновленной версией JS. Простая навигация по коду, поддержка интерфейсов, классов и подклассов, ECMAScript 6, множество доступных IDE, поддержка статической типизации – благодаря этим свойствам, TypeScript будет в тренде в ближайшее время.
Язык запросов GraphQL
Особенности и возможности, которые превращают применение GraphQL в тренд – возможность получения данных для разных пользователей из массы источников, эффективное взаимодействие между микросервисами.
Управление данными
В связи с необходимостью написания большого количества шаблонного кода и снижением эффекта от применения, популярность Redux резко снизилась.
Технологии для тестирования
Как составляющий компонент экосистемы React, преобладает Jest. Достойная альтернатива – Mocha. Для проектов на Angular в качестве оптимального решения подходит Jasmine.
Начинающим фронтенд разработчикам уже сегодня рекомендуется определиться с предпочтительными фреймворками и начать осваивать их максимально подробно. Не менее важен TypeScript, все больше новых проектов предпочитают использовать именно его.