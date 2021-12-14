Специфика инструментов JavaScript в том, что все направления включают большое количество технологий. Для современного бизнеса крайне важным является быстрая приспосабливаемость и высокая скорость появления собственных разработок. В таких условиях важна актуальность мониторинга трендов IT, способных благоприятствовать успеху проектов в дальнейшем.

Как писать код и оставаться в тренде

Среди популярных фреймворков – программного обеспечения, упрощающего фронтенд разработки: библиотеки React, Vue и Angular. Код в фреймворках JS удобно применять в реализации множества базовых задач, создавать сайты, приложения.

Преимущество главного лидера React в принадлежности к огромному сообществу, интеграции с TypeScript, кроссплатформенности, низкому порогу вхождения, рациональной версионности.

Vue оптимален для освоения, для изучения необходимы лишь JS, HTML, CSS. При переходе на новую версию не требуется переписывание компонентов, фреймворк сам предлагает обновление для действующей версии.

Angular – поскольку этот JS фреймворк отличается высоким порогом входа и подходит для масштабных проектов, интерес к нему, возможно, будет угасать.

Переход с JS на TypeScript

Со временем код JavaScript становился все более громоздким, что существенно ограничивало возможности дальнейшего развития. Благодаря появлению TypeScript в качестве надстройки над JavaScript, он фактически стал обновленной версией JS. Простая навигация по коду, поддержка интерфейсов, классов и подклассов, ECMAScript 6, множество доступных IDE, поддержка статической типизации – благодаря этим свойствам, TypeScript будет в тренде в ближайшее время.

Язык запросов GraphQL

Особенности и возможности, которые превращают применение GraphQL в тренд – возможность получения данных для разных пользователей из массы источников, эффективное взаимодействие между микросервисами.

Управление данными

В связи с необходимостью написания большого количества шаблонного кода и снижением эффекта от применения, популярность Redux резко снизилась.

Технологии для тестирования

Как составляющий компонент экосистемы React, преобладает Jest. Достойная альтернатива – Mocha. Для проектов на Angular в качестве оптимального решения подходит Jasmine.

Начинающим фронтенд разработчикам уже сегодня рекомендуется определиться с предпочтительными фреймворками и начать осваивать их максимально подробно. Не менее важен TypeScript, все больше новых проектов предпочитают использовать именно его.