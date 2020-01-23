Перечень орфанных заболеваний, лечение которых должно финансироваться из федерального бюджета, пополнился еще двумя патологиями. Соответствующий проект постановления Кабмина был подготовлен Министерством здравоохранения России и размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В перечень орфанных заболеваний вошли апластическая анемия неуточненная и наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра).

Кроме этого, внесены изменения в постановление Кабмина о порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных рядом редких заболеваний (гемофилией, муковисцидозом и другими), от 26 ноября 2018 года.

Документ подготовлен в связи с принятием соответствующего закона. 27 декабря Президент России Владимир Путин подписал закон, который перевёл финансирование закупок лекарств для лечения указанных орфанных заболеваний с регионального уровня на федеральный.