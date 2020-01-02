Кандидатура писателя Александр Солженицына была впервые выдвинута на Нобелевскую премию в 1969 году. Об этом свидетельствуют документы, рассекреченные Шведской академией, сообщает ТАСС.

Отмечается, что списки кандидатов остаются закрытыми 50 лет. Согласно обнародованным документам, кандидатуру Солженицына выдвинули профессоры Калифорнийского университета в Беркли Яков Малкиель и Дензель Карр. Малкиель при этом отметил, что писателю следуют присудить премию за все его творчество.

Нобелевский комитет согласился с высокой оценкой творчества Солженицына и подчеркнул, что перевод его романа (не уточняется название — прим. «Ленты.ру») является одним из выдающихся событий в европейской литературе последних лет.

При этом в Шведской академии сообщили, что присуждение премии может обернуться для Солженицына «такими же трагическими последствиями, как при награждении Бориса Пастернака» (получивший Нобелевскую премию в 1958 году Пастернак был вынужден отказаться от нее из-за травли, развернувшейся против него в Советском Союзе — прим. «Ленты.ру»).

Александру Солженицыну в 1970 году присудили Нобелевскую премию по литературе «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы». В 1974 году его выслали из страны и лишили гражданства, вернуться на родину он смог только 20 лет спустя. Умер писатель в 2008 году в возрасте 89 лет. Он похоронен на кладбище Донского монастыря в Москве.

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