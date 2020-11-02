Истинный уровень смертности от COVID-19 в странах с высоким уровнем дохода составляет один процент, но значительно ниже в странах с низким уровнем доходов и более молодым населением. К такому выводу пришли специалисты Имперского колледжа Лондона. Об этом сообщается в отчете исследователей, опубликованном на сайте учебного заведения.

Ученые проанализировали 175 научных работ и 10 тестирований на антитела, чтобы точно рассчитать коэффициент летальности (IFR), отражающий долю умерших от числа инфицированных. Новое исследование устраняет ряд неточностей, связанных с предыдущими оценками, которые основывались на данных, полученных на ранних этапах пандемии.

Специалисты также учитывали серореверсию — уменьшение количества антител, приводящее к отрицательному результату анализа на коронавирус у людей, который был бы положительным на ранней стадии болезни. Серореверсия может приводить к завышенной оценке IFR, поскольку в этом случае истинное число заболевших больше, чем показывает тестирование.

В странах с высоким уровнем дохода коэффициент летальности составляет 1,15 процента, а в бедных странах — 0,23 процента. IFR растет по мере старения, и риск смерти от коронавируса удваивается с увеличением возраста на каждые восемь лет. У пациентов младше 40 лет коэффициент достигает примерно 0,1 процента, а у людей старше 80 лет достигает пяти процентов и более.