Признаком психического расстройства могут служить панические атаки, однако пациенты обращаются не к профильным специалистам, а к кардиологам, гастроэнтерологам или неврологам. Об этом рассказал главный внештатный психиатр столичного Департамента здравоохранения Георгий Костюк.

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По его словам, до 30% потока пациентов связано не с заболеваниями сердца, органов пищеварения, а с тревожно-депрессивными расстройствами, которые «имеют проявления с проекциями либо в органы пищеварения, либо в органы дыхания». Самый яркий пример — панические реакции, признаками которых являются перебои в работе сердца, слабость и головокружение. В таких случаях поможет не кардиолог или невролог, а к психиатр.

Костюк обратил внимание, что 25% населения переносит психические расстройства в течение года. На этой почве у людей, как правило, развивается алкоголизм и другие опасные привычки – например, игромания. Хуже того, повышается склонность к суицидам.

Панические атаки – невротическое расстройство, которое выражается в приступах тревоги и необъяснимого страха в сочетании с соматическими симптомами. Причины появления этого расстройства изучены не до конца, однако известно, что часто развитию заболевания предшествует серьёзное потрясение или нагрузка (стресс, болезнь, чрезмерные спортивные нагрузки).

Симптомы панической атаки самые разные. Это может быть ощущение беспричинного страха и паники, одышка, боль в груди, учащённое сердцебиение, повышенный пульс, изменение давления, онемение конечностей.