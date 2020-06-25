Британские учёные назвали фактор, который может способствовать развитию рака горла. Так, выявлена связь между вирусом папилломы человека (ВПЧ) и опухолями в носоглотке.

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В исследовании приняли участи более 1700 человек, которых обследовали на наличие антител к одному из ключевых протеинов ВПЧ — E6. По словам медиков, именно он разрушает часть иммунной системы, отвечающую за защиту от рака.

Через какое-то время у 135 добровольцев развились опухоли в горле. Учёные сообщили, что лишь 35% больных обладали антителами, в то время как здоровыми оказались менее 1% исследуемых. Папилломавирус человека может привести к образованию злокачественных клеток, констатировали медики.

ВПЧ — это вирус, который может инфицировать кожу и слизистую оболочку рта, горла, гениталий и анальной области. У большинства людей с ВПЧ не возникает симптомов, а их иммунная система избавляется от вируса без лечения. Некоторые типы ВПЧ негативно влияют именно на полость рта и горло.

Заражение обычно происходит во время вагинального, анального или орального секса с человеком, у которого есть вирус. Выявить, как явился источником заражения, довольно сложно, поскольку первые симптомы могут появиться через несколько лет после секса с зараженным человеком.

Согласно отчету CDC, темпы развития рака ротовой полости и горла у мужчин в четыре раза выше, чем у женщин. Как отмечает профессор Онкологического центра им. М.Д. Андерсона Луи Рамондетта, «среди мужчин распространяется эпидемия развития рака, связанного с ВПЧ-инфекцией, в особенности, рак миндалин и задней спинки языка».