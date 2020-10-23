Врач аллерголог-иммунолог Алла Рыжих рассказала, что люди, страдающие аллергией, в меньшей степени подвержены вирусным заболеваниям, в том числе коронавирусу нового типа, и даже раку.

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— Это связано с тем, что у них повышенный реагиновый фон, то есть много так называемого иммуноглобулина Е (IgE), — отметила медик.

Она напомнила, что некоторые симптомы коронавируса могут совпадать с сезонными проявлениями аллергии. Если затруднённое дыхание и кашель появляются у вас не впервые, это может быть проявлением аллергии, которая обострилось с наступлением сезонных холодов.

Специфические для осени аллергены – плесневые грибы и пылевые клещи.

— Сейчас сезон дождей, плесневые грибы преобладают. Это аэроаллергены, которых больше там, где что-то гниет. Кроме того, если у человека есть аллергия на пыльцу деревьев, то реакцию может вызвать опавшая листва, — рассказала врач.

Разумеется, аллергики не застрахованы от того, чтобы заболеть коронавирусом, но они имеют «бонус» в виде меньшей степени подверженности вирусным заболеваниям, подчеркнула она.

Как ранее рассказал вирусолог Анатолий Альтштейн, вакцина от коронавируса нового типа для определённой группы людей может оказаться неэффективной и даже бесполезной. Так, проблемы с выработкой антител наблюдаются у людей с иммунодефицитом (ВИЧ), и на них прививка может не подействовать.