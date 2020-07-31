Довольно давно на проект «Дом-2» пришёл не особо приметный парень Евгений Руднев, которого мало кто воспринимал всерьёз. Однако за короткий срок он выбился в категорию топовых участников, закрутив роман с мулаткой Либерж Кпадону. Влюблённые сыграли свадьбу на проекте, которая считалась одной из самых ярких и красивых церемоний в истории шоу.



Брак с Либерж распался довольно быстро, всего через полгода. Причина развода кроется в бытовых неурядицах и отсутствии взаимной поддержки в паре. Многие подозревали, что данный брак – всего лишь проектная история, придуманная организаторами «Дома-2». Как только Женя с Либерж разошлись, практически сразу они оба покинули проект.



За периметром довольно быстро Руднев встретил свою новую любовь. Многие отметили, что новая пассия Евгения очень похожа на бывшую участницу проекта Эллу Суханову. Молодые сыграли свадьбу, а через год у них родился первенец. Несколько дней назад стало известно, что супруги развелись, и даже ребёнок не помог сохранить их отношения. Руднев тяжело переносит расставание, но на вопросы о причине развода пока не отвечает.