Больше всего в год получает ведущий программы «Время покажет» Артем Шейнин, второе место занимают главный редактор RT Маргарита Симоньян и ее муж, ведущий Тигран Кеосаян. Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания, сославшегося на информацию The Insider, за год Шейнин получил 99,7 млн рублей, а Симоньян и Кеосаян заработали на двоих 156 миллионов рублей.

На высокие места в рейтинге также попали телеведущие Владимир Соловьев (годовой доход 52,6 млн рублей), Ольга Скабеева и Евгений Попов (25,7 млн рублей в год на двоих).

При этом Роман Бабаян, ведущий программы «Своя правда» на НТВ, получил 12,6 млн рублей. Журналист РЕН ТВ Андрей Добров — 7 млн рублей, телеведущие Наиля Аскер-Заде — 6,5 млн рублей, Дмитрий Киселёв — 4,6 млн рублей.

«Рамблер» писал, что ранее Владимир Соловьев рассказал, что не испытывает зависти к коллегам, так как добился в жизни всего, чего хотел, и похвастался «очень хорошими домами» в Италии и в Подмосковье.