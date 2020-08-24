Беспилотник «Гром», впервые представляемый на форуме «Армия-2020», предназначен для поддержки истребителей Су-35 и Су-57, заявил Mpravda.com генеральный конструктор предприятия-разработчика данного беспилотника — компании «Кронштадт» Николай Долженков.

«На «Армии-2020» мы представляем проект беспилотника «Гром» массой семь тонн и полезной нагрузкой порядка 500 килограмм, который будет действовать в одном соединении с истребителями типа Су-35 и Су-57″, — сказал он.

Долженков отметил, что основная задача этого беспилотника – сохранить жизни пилотов и сами пилотируемые самолёты.

По его словам, «Гром» будет обеспечивать безопасность пилотируемых истребителей, уничтожая ПВО противника и выполняя другие боевые задачи.

«Уже сегодня у Минобороны есть понимание, что беспилотники такого типа должны массово поступать на вооружение ВКС», — подчеркнул Долженков.