Журналисты «Комсомольской правды» выяснили, в каких условиях будет отбывать наказание актер Михаил Ефремов в Белгородской исправительной колонии. Оказалось, что артист попадет в то же учреждение, где «сидели» футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин.

Речь об исправительной колонии №4 в поселке Алексеевка Белгородской области. Правозащитник Аркадий Бармин назвал её «элитной», поскольку там нет рецидивистов, а порядки — «лояльные». Он напомнил, что там же отбывали наказание Мамаев и Кокорин, которым администрация разрешила играть в футбол.

«Ефремову пойдут навстречу, обеспечат особые условия. Будут обращаться по имени-отчеству, уважительно. Руки ему заламывать, конечно, никто не станет», — отметил Бармин, подчеркнув, что надзиратели будут относиться почтительно к актеру, чтобы «не получить по шапке» от начальства.

Член Общественной наблюдательной комиссии Олег Афиногенов заявил, что в бараках ИК №4 созданы комфортные условия: в отрядных помещениях есть санузел, спальни отапливаются, питание качественное, медпомощь своевременная.

«Работа в колонии тоже не самая тяжелая, это не на руднике трудиться. А кроме того, заключенные получают зарплату», — пояснил он.

Ранее, как сообщал «Рамблер», будучи в московском следственном изоляторе, Михаил Ефремов накрыл шикарный стол для сокамерников, заказав гуся с яблоками. за блюдо с учетом наценок ФСИН артист заплатил около 6 тысяч рублей. Цена Ефремова «не смутила», а к вкусовым качествам блюда у актера и его новых товарищей претензий не было.